Політика

14:14 08.07.2023

Київ не виключає, що "таємні переговори" ексчиновників США з росіянами пов'язані з позицією Вашингтона щодо запрошення України до НАТО

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Київ не виключає, що "таємні переговори" ексчиновників США з росіянами пов'язані з позицією Вашингтона щодо запрошення України до НАТО

Україна "уважно стежить за публікаціями і коментарями щодо таємної зустрічі" деяких колишніх урядовців США з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і повідомленнями про те, що "аналогічні закулісні консультації між громадянами США та Росії мали місце в інших частинах світу", заявив український чиновник NBC News.

"З огляду на терміни появи цих матеріалів у ЗМІ напередодні Вільнюського саміту, виникає запитання, чи не пов'язана жорстка позиція Вашингтона щодо запрошення України до НАТО якось із цими закулісними консультаціями", - сказав чиновник у заяві від імені уряду України.

Раніше телеканал NBC News повідомляв, що група колишніх чиновників американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у квітні цього року, щоб "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

За даними ЗМІ, переговори відбулися під час візиту Лаврова до Нью-Йорка, коли Росія головувала в Раді безпеки ООН. Американська і російська сторони офіційно не коментували і не підтверджували цю зустріч.

Згідно з даними NBC News, американську сторону представляли Річард Гаас - голова Ради з міжнародних відносин; експерт з питань Європи Чарльз Купчан; та експерт з питань Росії Томас Грем.

В Офісі президента України в коментарі NBC News заявили, що не коментуватимуть повідомлень із джерел про перемовини між США та Росією.

Напередодні в Білому домі заявили, що США продовжують обговорювати з країнами-членами НАТО перспективи вступу України до Альянсу.

"Наразі США, підтримуючи прихильність політиці відкритих дверей НАТО, продовжують обговорювати із союзниками прагнення України до євроатлантичної інтеграції", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам країни НАТО, перш ніж приєднатися до альянсу.

 

Теги: #сша #нато #переговори

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