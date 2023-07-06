Політика

23:47 06.07.2023

Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

1 хв читати
Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський обговорить із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом зернову ініціативу, підтримку України в НАТО, обмін полоненими.

Відповідаючи на запитання у четвер на прес-конференції у Празі після зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом, Зеленський сказав: "Щодо Туреччини, про яку ви сказали раніше за нас, але, тим не менш, ми повинні сьогодні акумулювати всіх лідерів Альянсу для того, щоб давити політично Російську Федерацію. Не лише на полі бою, а давити разом".

"У нас є кілька питань: зернова ініціатива, у нас дуже важливе питання підтримки України в НАТО, у нас є обмін полоненими, багато речей, про які ми говоритимемо із президентом Туреччини", - сказав він.

За неофіційною інформацією, Зеленський може відвідати Туреччину у п'ятницю. При цьому офіційного підтвердження візиту поки що немає.

Теги: #україна #ердоган #зеленський #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:57 06.07.2023
Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України

Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України

23:02 06.07.2023
Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

21:43 06.07.2023
Зеленський прибув до Праги

Зеленський прибув до Праги

19:19 06.07.2023
Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

19:09 06.07.2023
Запрошення в НАТО мотивувало б Україну захищати Європу

Запрошення в НАТО мотивувало б Україну захищати Європу

19:07 06.07.2023
Продовольчий дефіцит спричинений не війною, а діями Росії - Зеленський

Продовольчий дефіцит спричинений не війною, а діями Росії - Зеленський

18:57 06.07.2023
Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

18:28 06.07.2023
Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

17:05 06.07.2023
Ми хочемо зробити це швидше - Зеленський про контрнаступ

Ми хочемо зробити це швидше - Зеленський про контрнаступ

16:32 06.07.2023
Болгарську військову допомогу використовують для захисту, а не нападу - Зеленський

Болгарську військову допомогу використовують для захисту, а не нападу - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

Болгарія і далі надаватиме допомогу в інтеграції України в НАТО та ЄС - Денков

Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс

У МЗС Грузії назвали втручанням у внутрішні справи рішення Києва відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій

Послу Грузії в Україні запропоновано повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

ОСТАННЄ

Порошенко про членство України в ЄС: Головну роботу виконують наші воїни, а ми маємо виконати решту завдань

Столтенберг сподівається до саміту у Вільнюсі усунути перешкоди на шляху Швеції до НАТО

Болгарія і далі надаватиме допомогу в інтеграції України в НАТО та ЄС - Денков

Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс

У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

Кличко на зустрічі з Генсеком коаліції "Спільнота демократій" Гаретом обговорив допомогу Україні та небезпеку надмірної централізації влади

Список населених пунктів, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переглядатися не буде - депутат

Новий уряд Фінляндії націлений на поліпшення фінансового становища країни, зміцнення оборонного співробітництва, підтримку України - прем'єр

Угорщина обіцяє й надалі блокувати допомогу Україні до виключення OTP із переліку спонсорів війни

У МЗС Грузії назвали втручанням у внутрішні справи рішення Києва відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА