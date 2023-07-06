Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський обговорить із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом зернову ініціативу, підтримку України в НАТО, обмін полоненими.

Відповідаючи на запитання у четвер на прес-конференції у Празі після зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом, Зеленський сказав: "Щодо Туреччини, про яку ви сказали раніше за нас, але, тим не менш, ми повинні сьогодні акумулювати всіх лідерів Альянсу для того, щоб давити політично Російську Федерацію. Не лише на полі бою, а давити разом".

"У нас є кілька питань: зернова ініціатива, у нас дуже важливе питання підтримки України в НАТО, у нас є обмін полоненими, багато речей, про які ми говоритимемо із президентом Туреччини", - сказав він.

За неофіційною інформацією, Зеленський може відвідати Туреччину у п'ятницю. При цьому офіційного підтвердження візиту поки що немає.