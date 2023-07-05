Угорщина обіцяє й надалі блокувати допомогу Україні до виключення OTP із переліку спонсорів війни

Угорщина погрожує подальшим блокуванням зі свого боку коштів на озброєння України за лінією ЄС, якщо Київ не виключить угорський банк OTP із переліку міжнародних спонсорів війни, заявив глава МЗС країни Петер Сійярто у вівторок.

"Наша позиція зрозуміла: доти, доки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не буде підтримувати якесь фінансування всередині ЄС для постачання озброєнь Україні", - сказав він на пресконференції.

Він зазначив, що йдеться не лише про EUR500 млн, які уряд країни вже заблокував, а й про пропозиції щодо допомоги Україні в майбутньому. Сійярто вважає аргументи Києва на користь того, щоб банк був у цьому списку, "сміховинними", оскільки сама фінансова організація стежить за тим, щоб її участь у банківському секторі РФ не перевищувала 0,1%.

Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) на початку травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни, пояснивши своє рішення позицією керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

За даними НАЗК, OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, обслуговує понад 2,2 млн клієнтів у понад 1850 населених пунктах, а за низкою напрямів входить до лідерів російського ринку: посідає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) із часткою цього ринку 15,3% і 8 місце на ринку кредитних карток.

З фінансових установ у цьому списку 26 компаній також Raiffeisen Bank International.