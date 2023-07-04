Політика

14:33 04.07.2023

Нардепи пропонують позбавляти волі на строк до 10 років за надання хабаря судді

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Нардепи пропонують позбавляти волі на строк до 10 років за надання хабаря судді

Група народних депутатів пропонує посилити відповідальність за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, зокрема, за надання хабаря судді або присяжному, а також за підкуп експертів, фахівців і свідків.

Відповідний законопроєкт №9438 зареєстровано в парламенті.

Згідно із законопроєктом, пропозиція або обіцянка судді, присяжному надати неправомірну вигоду, а також надання її за ухвалення або неухвалення судового рішення на користь третьої особи, зможе каратися позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Водночас за вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану пропонується позбавляти волі на 10-15 років.

При цьому прийняття такої пропозиції або одержання суддею чи присяжним неправомірної вигоди, а також прохання надати її для себе чи третьої особи зможе тягнути за собою позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією майна, а в разі вчинення їх за попередньою змовою групою осіб, чи повторно, чи разом із вимогою неправомірної вигоди, чи під час дії воєнного стану - від десяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує вплинути на ухвалення суддею, присяжним судового рішення, пропонується карати позбавленням волі на строк від семи до десяти років, а одержання її за вплив на ухвалення судового рішення - позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Ті самі дії, вчинені повторно, або пов'язані з вимогою неправомірної вигоди, або вчинені під час дії воєнного стану, зможуть спричинити позбавлення волі на 10-15 років із конфіскацією майна.

Як покарання за пропозицію або обіцянку експерту, фахівцю надати йому неправомірну вигоду, а також надання її за складання висновку з питань, які є предметом судового розгляду, в інтересах того, хто надає таку вигоду, нардепи пропонують передбачити позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Випадки одержання неправомірної вигоди експертом або фахівцем караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, а ці самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану, - від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Крім того, надання неправомірної вигоди свідку за дачу або відмову від дачі показань в інтересах певних осіб у Верховній Раді пропонують карати позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Прийняття такої вигоди свідком, згідно із законопроєктом, зможе каратися позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. У разі ж вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану позбавлення волі може становити 7-10 років.

Співавторами документа є понад 40 народних депутатів (переважно з фракції "Слуга народу"), зокрема, Денис Маслов, Євгенія Кравчук, Мар'яна Безугла, Михайло Радуцький, а також Володимир Арешонков (група "Довіра") і перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Теги: #суд #рада #корупція

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