Політика

11:10 04.07.2023

Литва пропонує заборону на нові контракти з "Росатомом", консенсусу в ЄС немає

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Литва пропонує заборону на нові контракти з "Росатомом", консенсусу в ЄС немає

Литва в межах обговорення санкцій Євросоюзу проти Росії пропонує заборонити країнам ЄС укладати нові контракти з "Росатомом", заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"До консенсусу (щодо запровадження санкцій проти "Росатома" – ІФ-У) дійти не вдається, попри те, що ми пропонували всілякі способи того, як можна зробити. Ми запропонували щодо нових контрактів - найпростіший спосіб не допустити укладення нових контрактів, це означає, що всі наявні контракти для тих країн, які чутливі до цього, функціонують, але ми робимо маленький крок", - сказав Ландсбергіс в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas у вівторок.

Міністр вважає, що таких санкцій можна домогтися дипломатичними зусиллями і без "катастрофи", яка змусила б противників санкцій змінити свою думку.

За його словами, "Росатом" є однією з компаній, санкції щодо якої обговорюють під час розгляду можливих заходів ЄС проти Росії в майбутньому.

"Обговорення тривають, тому що в нас є доволі довгий список компаній, які раніше намагалися внести, і список виключених компаній стає дедалі довшим із надією, що, можливо, одного дня ми щодо них домовимося. Однак потрібно також бути реалістом, тому що кожного разу, якщо вам не вдасться дійти згоди, легше в майбутньому не стане", - додав Ландсбергіс.

Останній, одинадцятий, пакет санкцій проти Росії Європейський Союз затвердив 23 червня.

Теги: #литва #росатом #санкції

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