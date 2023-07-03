Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що Іспанія приймає головування в Раді ЄС у момент, коли Євросоюз має намір подвоїти зусилля з підтримки України.

"Це включає в себе надійну і регулярну фінансову підтримку. Тому ми висунули нову кредитну лінію для України в рамках нашої пропозиції щодо переглянутого бюджету ЄС - це близько 50 млрд євро до 2027 року на (український) бюджет і на відновлення. Ми дуже розраховуємо на підтримку іспанським урядом наших пропозицій щодо перегляду довгострокового фінансового плану (ЄС) до кінця року", - сказала голова ЄК на пресконференції в понеділок у Мадриді.

Голова Європейської комісії за традицією здійснила візит до країни, яка з 1 липня головуватиме в Раді ЄС.

"Це фінансування також підтримає зусилля України з проведення реформ. Як ви всі знаєте, Україна старанно працює над тим, щоб просуватися шляхом до ЄС (...). Комісія представить звіт про хід роботи з розширення (союзу). І іспанському головуванню належить восени дуже вміло вести ці дуже важливі дискусії щодо шляху приєднання України", - продовжила фон дер Ляєн.

Вона також перерахувала "всі інші напрями з метою підтримати Україну", зокрема назвавши санкційний тиск на РФ і перешкоджання обходу санкцій та військову допомогу.

"Ми поставляємо військову техніку Україні. Ми нарощуємо зусилля зі спільних закупівель для термінових поставок. Тепер нам потрібно, щоб іспанське головування забезпечило якнайшвидшу політичну угоду щодо так званого акта на підтримку виробництва боєприпасів (...) з метою мати змогу постачати їх більше Україні та, водночас, поповнити наші власні запаси", - зазначила голова Європейської комісії.

Своєю чергою очільник уряду Іспанії Педро Санчес, оголошуючи основні пріоритети головування його країни в Раді ЄС, також розпочав із України.

"Перший виклик - це сьогодення та майбутнє України. Під час нашого головування ми продовжимо захищати Україну в усіх сферах: політичній, фінансовій, військовій, гуманітарній. І ми продовжимо підтримувати Україну на її шляху до вступу в ЄС", - запевнив Санчес.