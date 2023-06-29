Політика

19:38 29.06.2023

ЄС закликав Білорусь та Іран припинити підтримувати РФ у її війні проти України - висновки

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ЄС закликав Білорусь та Іран припинити підтримувати РФ у її війні проти України - висновки

Лідери Європейського союзу рішуче засудили тривалу військову підтримку Росії в її агресивній війні проти України з боку Ірану і Білорусі.

"Європейська рада засуджує тривалу військову підтримку агресивної війни Росії з боку Ірану і Білорусі. Білорусь повинна припинити дозволяти російським збройним силам використовувати свою територію, зокрема для розміщення тактичної ядерної зброї. Іран має припинити постачання дронів у Росію", - йдеться у висновках, ухвалених лідерами Європейського союзу в четвер у Брюсселі під час засідання Європейської ради.

Лідери ЄС також констатували, що Росія продовжує "перетворювати продовольство на зброю, тим самим підриває глобальну продовольчу безпеку". "Європейська рада глибоко занепокоєна тривалим уповільненням реалізації Чорноморської зернової ініціативи і закликає до якнайшвидшого і повного відновлення її роботи. Дороги солідарності ЄС, як і раніше, відіграють важливу роль у зміцненні продовольчої безпеки", - сказано в документі.

Крім того, Європейська рада привітала рішення про подальше збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро, щоб "зберегти глобальне географічне охоплення Фонду, продовжувати надавати військову підтримку Україні та зберегти здатність Союзу запобігати і швидко реагувати на кризи і конфлікти та нарощувати потенціал за допомогою своїх навчальних місій".

 

 

Теги: #тегеран #єс #саміт #мінськ #заклик

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