Політика

12:04 28.06.2023

Віталій Кличко привітав з Днем Конституції: "росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці"

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Віталій Кличко привітав з Днем Конституції: "росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці"

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції і висловив упевненість, що волелюбні українці відстоять своє право жити у вільній і демократичній країні.

"День Конституції - важливе свято для державності країни. І сьогодні українці розуміють це, як ніколи. Бо сьогодні ми боремось за право на існування, за право жити у незалежній та демократичній державі. А росія, вдершись в Україну, так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці і як вони готові і можуть битися за свою свободу і свої права", - заявив Віталій Кличко.

Він нагадав, що перша українська Конституція була видана ще в 1710 році. Саме в той рік, коли росія починала чергову війну.

"Верховенство закону, прав та свобод кожного громадянина — те, що зневажають російські вбивці. Але ідея, побудована на насиллі, агресії та ненависті, завжди терпить поразку. Україна вистоїть і переможе! І буде вільною, сильною та успішною демократичною державою", - наголосив Віталій Кличко.

Теги: #кличко #мер #конституція

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