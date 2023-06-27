Польський президент назвав негативним чинником переміщення групи "Вагнер" до Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда висловив необхідність посилити східний фланг НАТО.

"Ми нині посилюємо безпеку східного флангу НАТО - Польщі та Балтійських держав. Ми бачимо, що відбувається на сході. Група "Вагнер" переміщається до Білорусі, а це для нас украй негативний сигнал, який ми маємо намір донести до наших союзників", - наводить слова Дуди польський телеканал Polsat.

За словами президента Польщі, представники НАТО мають утілювати в життя раніше ухвалені рішення.

Не визнаний Заходом легітимно обраним президент Олександр Лукашенко заявив у вівторок, що лідер "Вагнера" Євген Пригожин перебуває в Білорусі, а керівництво Міноборони республіки зацікавлене в досвіді бійців "Вагнера". Їм запропонували "одну з покинутих частин". "А хто захоче там служити, вони знайдуть туди дорогу", - заявив Лукашенко.