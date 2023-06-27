Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Швеції вступ України до НАТО та ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, обговоривши з ним, зокрема, вступ України до НАТО і ЄС, а також Спеціальний трибунал у справі про злочин агресії проти України.

"У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом. У міру наближення саміту у Вільнюсі я хотів, щоб Швеція завершила своє приєднання. Я також повторив наш заклик до важливих політичних рішень щодо членства України в НАТО. Крім того, ми обговорили вступ України до ЄС і Спеціальний трибунал", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.