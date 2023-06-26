Політика

14:10 26.06.2023

Головним питанням порядку денного майбутнього саміту ЄС стане Україна - чиновник

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Головним питанням порядку денного майбутнього саміту ЄС стане Україна - чиновник

Головним питанням порядку денного майбутнього саміту Європейського Союзу, який відбудеться 29-30 червня в Брюсселі, буде Україна.

"Головний фокус саміту - Україна", - сказав у понеділок у Брюсселі журналістам на умовах анонімності високопоставлений європейський чиновник, анонсуючи порядок денний майбутнього засідання глав держав і урядів країн-членів ЄС.

За його словами, лідери говоритимуть про подальшу підтримку України, так само як і про можливість використання заморожених російських активів для відновлення країни.

"Ми розпочнемо зустріч лідерів ЄС із запрошеним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, потім відбудеться обмін думками та обговорення з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Порядок денний Ради такий: спочатку - Україна, потім лідери обговорять міграцію, третє питання - Китай", - окреслив перебіг засідання високопоставлений європейський чиновник.

Крім того, окремо від теми саміту співрозмовник журналістів розповів про лист президента Європейської ради главам держав і урядів "про стратегічний порядок денний ЄС на наступні роки", назвавши його "програмою для ЄС на наступний мандат". Зокрема, у цій програмі Мішель відзначив основні питання, які будуть темами обговорення та ухвалення рішень, а саме - розширення ЄС та його можливості абсорбувати нових членів із адаптацією процесів у ЄС.

"Це все - головні питання грудня", - додав він.

Як відомо, у грудні відбудеться чергове засідання Європейської ради, на якому лідери, базуючись на оцінці Європейською комісією прогресу України як країни-кандидата до членів ЄС виконання вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, ухвалюватимуть відповідне рішення - вступати чи ні в переговорний процес з Україною щодо вступу до ЄС.

Теги: #єс #саміт

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