Єрмак обговорив "Формулу миру" з радниками з понад 10 країн

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив українську "Формулу миру" президента Володимира Зеленського на зустрічі з політичними радниками з понад 10 країн.

"Ми ще раз розповіли нашим міжнародним партнерам про деталі Формули миру Президента Володимира Зеленського. Я висловив переконання, що саме вона має стати основою для досягнення стійкого та справедливого миру для України, оскільки війна триває на нашій території", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Зустріч із радниками з національної безпеки та політичними радниками відбулася в Копенгагені (Данія). Зокрема, на ній були присутні представники Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Україну представляла делегація з Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Єрмак зазначив, що Україна вкотре презентувала радникам Формулу миру, яка складається з 10 пунктів і ґрунтується на принципах Статуту ООН. Також було обговорено глобальний саміт миру. За словами керівника ОП, потенційним місцем проведення може стати Україна.

"Першою я запропонував Україну, як найбільш бажаний для нас варіант. До речі, чимало країн вже висловили готовність приймати в себе цей саміт, включно з такими міжнародними майданчиками як Генеральна Асамблея ООН", - зазначив він.