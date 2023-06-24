Політика

15:42 24.06.2023

Глави МЗС G7 обмінялися думками про ситуацію в РФ, підтримка України не зменшиться -Боррель

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Глави МЗС G7 обмінялися думками про ситуацію в РФ, підтримка України не зменшиться -Боррель

Підтримку України не буде зменшено у світлі ситуації в РФ, заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками переговорів із главами зовнішньополітичних відомств країн "великої сімки".

"Поговорив телефоном із міністрами закордонних справ G7, щоб обмінятися думками про ситуацію в Росії. Напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться в понеділок, я координую свої дії в Європейському Союзі й активізував центр кризового реагування. Наша підтримка Україні не слабшає", - написав Боррель у твіттері у суботу.

 

Теги: #єс #боррель

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