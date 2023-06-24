Президент Польщі про РФ: Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу

Президент Польщі Анджей Дуда провів консультації з прем'єр-міністром і міністром оборони, а також із союзниками щодо ситуації в Росії, повідомив президент Польщі.

"У зв'язку із ситуацією в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем'єр-міністром і Міністерством оборони, а також із союзниками", - написав Анджей Дуда у Twitter.

"Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу", - написав він.