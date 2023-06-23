Політика

13:26 23.06.2023

Дуда: Трансформація Комісії Україна-НАТО - фактично вже вирішене питання

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Дуда: Трансформація Комісії Україна-НАТО - фактично вже вирішене питання

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде ухвалено рішення про створення Ради Україна-НАТО, через що позиція України як партнера альянсу суттєво посилиться.

Під час інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону в п'ятницю, Дуда розповів про очікування від майбутнього саміту НАТО в липні.

"Те, що пропозицію буде ухвалено всім альянсом, і комітет Україна-НАТО буде трансформовано в Раду Україна-НАТО, це вже фактично вирішене питання. Рада буде набагато сильнішою структурою з точки зору можливості України мобілізувати НАТО в ситуації, коли це буде потрібно", - сказав президент Польщі.

Він наголосив, що позиція України у відносинах із НАТО як держави-партнера альянсу стане набагато сильнішою завдяки цьому.

"Але, звісно, з моєї точки зору як президента Польщі, який бажає Україні всього найкращого, було б набагато краще формально запросити Україну до членства в НАТО. Тобто, якби Україна в результаті рішення найближчого саміту вже розпочала цей завершальний етап вступу до НАТО. Це ще не означає вступ до НАТО. Це не стільки світло, скільки маяк, що показує кінець шляху до альянсу", - зазначив він.

Дуда також зазначив, що сьогодні багато союзників налаштовані скептично в цьому питанні.

"Але я твердо переконаний, що ця вимога української влади, президента Володимира Зеленського, що цей імпульс для України, який іде від НАТО до України, має бути дуже сильним, чітким. Щоб це не було повторенням того, що сталося багато років тому в Бухаресті. І я згоден у тому, що Україна сьогодні потребує набагато сильнішого сигналу. Я сподіваюся, що цей сигнал буде згенеровано", - заявив Дуда.

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Теги: #нато #дуда

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