Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Єврокомісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Європейської Комісії, але й так визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним.

"Наші амбіції були більшими. Ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко. Також ми розраховували, що до цієї оцінки ми повністю ухвалимо законодавство про запуск реформи Конституційного Суду, а воно ухвалене лише в першому читанні", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Водночас вона зазначила, що для Єврокомісії визнання менше ніж за рік після отримання статусу кандидата будь-якого прогресу у виконанні зобов'язань є безпрецедентним, адже країни роками працюють над реалізацією таких рекомендацій.

"Математично для нас, звісно, цифри досить скромні, але для Європейської Комісії це - історичний прорив", - додала віцепрем'єрка.

Крім того, вона зазначила, що виконання інших п'яти рекомендацій не перебуває на нульовому рівні, а стосовно деяких залишилися тільки технічні питання.

Стефанішина наголосила на важливості того, що ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще необхідно зробити, щоб до жовтня завершити реалізацію всіх семи рекомендацій.

Як повідомлялося, Європейська Комісія вважає, що з семи умов, які Україна як країна-кандидат у члени Європейського Союзу має виконати для початку переговорів про членство, дві виконано в повному обсязі, у виконанні однієї досягнуто хорошого прогресу, решті надано оцінку "певний прогрес".