Політика

13:13 20.06.2023

Зеленський призначив послів України в Бразилії, Колумбії та Індії - укази

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Зеленський призначив послів України в Бразилії, Колумбії та Індії - укази

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії.

Відповідний документ №341/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Крім того, указом №340/2023 посол України в Перу Юрія Полюховича призначено послом України в Колумбії за сумісництвом.

Послом України в Індії указом №339/2023 призначено Олександра Поліщука.

Андрій Мельник обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України з 2022 до 2023 року, до того був послом України в Німеччині (з 2014 до 2022 року).

Юрій Полюхович представляє Україну в Перу з грудня 2022 року. Раніше обіймав посаду виконувача обов'язків міністра освіти і науки України (з 10 по 25 березня 2020 року).

Олександр Поліщук із жовтня 2019 року обіймав посаду заступника міністра оборони України. Був представником України в Тристоронній контактній групі в робочій підгрупі з питань безпеки. Має звання генерал-майора.

Теги: #посол #указ #бразилія

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