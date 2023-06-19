Політика

17:22 19.06.2023

Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення Ткаченка - відповідь на петицію

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Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення Ткаченка - відповідь на петицію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Водночас наголошується, що від Ткаченка на адресу Секретаріату уряду надійшов лист щодо цієї петиції, в якому міністр відкидає звинувачення, викладені в петиції.

Як повідомлялося, 2 червня петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом до прем'єра Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції заявляв, що перебуваючи на посаді міністра, Ткаченко здійснював керівництво його діяльністю в такий спосіб, що призвів до стагнації в культурній сфері.

Депутата Верховної Ради Ткаченка (фракція "Слуга народу") було призначено міністром культури та інформаційної політики в червні 2020 року. До обрання нардепом був керівником холдингу "1+1", який залишив у серпні 2019 року.

Джерело: https://petition.kmu.gov.ua/uploads/439679a2-82b3-45f3-b293-552a550f5a55.15429_0_2-23-1.pdf

Теги: #кабмін #петиція #ткаченко #шмигаль

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