У Європарламенті закликають Зеленського розвивати місцеве самоврядування і не підписувати скандальний законопроєкт 5655 - АМУ

Європарламент у своїй резолюції закликав президента Зеленського не підписувати законопроєкт 5655 про містобудівну діяльність та зміцнювати місцеве самоврядування. Документ також закликає український уряд співпрацювати з Асоціацію міст України (АМУ) та Європейським альянсом міст і регіонів для відновлення України. Про це повідомляє Асоціація міст України.

"В пункті 15 Резолюції (резолюція від 15 червня 2023 року щодо сталої реконструкції та інтеграції України до євроатлантичної спільноти. - Прим. ред.. Європарламент закликав український уряд продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування та звернув увагу на Асоціацію міст України та Європейський альянс міст і регіонів для відновлення України як важливі складові майбутньої реконструкції, відбудови та відновлення", - йдеться у новині на сайті АМУ.

На думку Європарламенту, необхідно також зберегти досягнення реформи децентралізації, в тому числі незалежності й відповідальності місцевого самоврядування як окремої частини публічної влади. Зокрема, мова йде і про скандальний законопроєкт 5655, так звану "реформу містобудування".

"В пункті 17 Резолюції Європарламент застерігає від внесення змін до законодавства на користь окремим особам за рахунок рівних умов та прозорості та закликає президента Зеленського не підписувати законопроєкт 5655 про містобудівну діяльність", - зазначають в Асоціації міст України.

Як повідомлялось, проти законопроєкту 5655 виступив громадський сектор, ЗМІ та органи місцевого самоврядування. Петиція з вимогою ветувати скандальний законопроєкт набрала понад 42 тисячі голосів громадян. Також на ризиках цього проєкту у спілкуванні з представниками "Великої сімки" наголосила НАЗК. В АМУ зазначали, що так звана "містобудівна реформа" вигідна лише забудовникам і несе в собі корупційні ризики. Зокрема: порушуються права власників земельних ділянок, стимулюється масове самочинне будівництво, громадськість позбавляється прав контролю та впливу на забудовників, обмежуються права місцевого самоврядування та узаконюється безвідповідальність приватних контролерів.