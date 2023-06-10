Політика

16:17 10.06.2023

В україно-канадській декларації зафіксовано підтримку вступу України до НАТО - Зеленський

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В україно-канадській декларації зафіксовано підтримку вступу України до НАТО - Зеленський

Україна і Канада в підписаній у суботу лідерами двох країн декларації зафіксували підтримку з боку Канади вступу України до НАТО, сказав президент України Володимир Зеленський у суботу на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"І сьогодні ми зафіксували в нашій спільній декларації з паном прем'єр-міністром канадську підтримку членства України в НАТО", - сказав він.

Зеленський подякував за рішення уряду Канади продовжити ще на рік режим безмитного ввезення товарів з України. "Це дуже важливо під час війни для нашої економіки, для наших людей", - зазначив він.

Президент також привітав рішення канадської сторони про передання в Україну конфіскованого російського вантажного літака Ан-124.

"Обговорили відновлення України, залучення канадського бізнесу до відновлення, до реалізації конкретних проєктів, і в нашій перемозі ми будемо також разом, як зараз на нашому шляху захисту життя та людей". - наголосив Зеленський.

Зеленський також висловив співчуття і підтримку всім канадцям, які "зараз проходять через таке страшне випробування лісовими пожежами, і масштаб цих пожеж колосальний".

"Ми поговорили, як Україна може допомогти в цій ситуації. Ми ніколи не залишаємося байдужими до загроз життю, ми готові допомогти нашими пожежними командами, якщо це знадобиться", - наголосив президент.

За його словами, вони обговорили "потреби в артилерії, бронетехніці, і це те, в чому підтримка Україні потрібна. Зеленський також поінформував "про нашу рятувальну операцію в Херсонській області" і, за його словами, "вдячний Канаді за готовність допомагати".

"Обговорили розмінування в Україні. Це дуже важливо. Канада нам уже допомагає. Визначили, як можна збільшити цю співпрацю і врятувати ще більше життів громадян України", - сказав він.

Теги: #нато #трюдо #зеленський

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