Політика

16:10 10.06.2023

Зеленський : будемо сподіватися, що лідери Польщі, Німеччини та Франції думають про те, як прискорити вступ України до НАТО

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Зеленський : будемо сподіватися, що лідери Польщі, Німеччини та Франції думають про те, як прискорити вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в неділю в нього відбудеться телефонна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у якій вони обговорять майбутню зустріч польського президента з лідерами Німеччини та Франції.

"Завтра у мене буде розмова з президентом Польщі, думаю, він мені скаже, про що ця зустріч. Будемо сподіватися, що колеги думають про те, як прискорити вступ України до НАТО. Або ні, подивимося", - сказав Зеленський у суботу на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як очікується, лідери Франції, Німеччини та Польщі мають зустрітися в понеділок.

Теги: #нато #зеленський

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