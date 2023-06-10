Зеленський : будемо сподіватися, що лідери Польщі, Німеччини та Франції думають про те, як прискорити вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в неділю в нього відбудеться телефонна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у якій вони обговорять майбутню зустріч польського президента з лідерами Німеччини та Франції.

"Завтра у мене буде розмова з президентом Польщі, думаю, він мені скаже, про що ця зустріч. Будемо сподіватися, що колеги думають про те, як прискорити вступ України до НАТО. Або ні, подивимося", - сказав Зеленський у суботу на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як очікується, лідери Франції, Німеччини та Польщі мають зустрітися в понеділок.