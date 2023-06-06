Політика

16:31 06.06.2023

Польща зробить усе можливе, щоб РФ понесла міжнародну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС, а винні були покарані - заява МЗС

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Польща зробить усе можливе, щоб РФ понесла міжнародну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС, а винні були покарані - заява МЗС

Міністерство закордонних справ Польщі засудило підрив дамби Каховської ГЕС і закликало запровадити додаткові суворі санкції проти РФ.

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує черговий безпрецедентний акт російського варварства на окупованих територіях України - підрив дамби на річці Дніпро в районі Нової Каховки, що є грубим порушенням базових норм гуманітарного права, екологічного права та має ознаки воєнного злочину", - йдеться в заяві на сайті МЗС.

У відомстві наголосили, що цей акт створює пряму загрозу життю цивільного населення, функціонуванню Запорізької атомної електростанції та несе в собі перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними наслідками регіонального масштабу, що вплине на всю Європу.

"Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність, а винні в цьому злочинному акті були покарані, і вимагатиме цього в рамках відповідних міжнародних інституційних і правових механізмів, включно з гуманітарним та екологічним характером", - запевнили в МЗС.

Польща також зазначила, що у відповідь потрібно запровадити подальші суворі санкції проти РФ.

 

Теги: #польща #каховська_гес

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