Зеленський: Цього року у Вільнюсі варто визначити, що Україна буде членом НАТО, терор має програти

Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження, це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років, але я впевнений, що ми знайдемо спосіб протистояти екологічному терору Росії, заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту "Бухарестської дев'ятки" в день, коли РФ підірвала Каховську ГЕС.

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними", - сказав Зеленський.

Як наголосив президент України, "Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу".

Водночас Зеленський зауважив: "Хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Це віра господарів Росії у те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість – це основна надія й ставка терористів".

"Більше ніякої слабкості в Європі стосовно зла агресії! Більше ніякої невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І, безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", - упевнений президент України.

"Цього року у Вільнюсі на саміті НАТО варто вже показати, що декларовані цінності НАТО і реальні цінності НАТО не відрізняються", - зазначив Зеленський.

На думку українського президента, "варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити тільки запрошенням для України приєднатися. Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".

"Коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує, сам має зруйнуватися. Терор має програти", - переконаний глава Української держави.

"Бухарестська дев'ятка" - об'єднання дев'яти країн Центральної та Східної Європи, створене для поглиблення військового співробітництва між країнами східного флангу НАТО.

До складу об'єднання входять Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія.

У столиці Румунії 10 червня відбудеться саміт лідерів країн Бухарестської дев'ятки. Саміт прийматимуть президент Румунії Клаус Йоганніс і його польський колега Анджей Дуда.