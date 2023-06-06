Політика

15:37 06.06.2023

Зеленський: Цього року у Вільнюсі варто визначити, що Україна буде членом НАТО, терор має програти

2 хв читати
Зеленський: Цього року у Вільнюсі варто визначити, що Україна буде членом НАТО, терор має програти

Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження, це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років, але я впевнений, що ми знайдемо спосіб протистояти екологічному терору Росії, заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту "Бухарестської дев'ятки" в день, коли РФ підірвала Каховську ГЕС.

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними", - сказав Зеленський.

Як наголосив президент України, "Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу".

Водночас Зеленський зауважив: "Хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Це віра господарів Росії у те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість – це основна надія й ставка терористів".

"Більше ніякої слабкості в Європі стосовно зла агресії! Більше ніякої невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І, безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", - упевнений президент України.

"Цього року у Вільнюсі на саміті НАТО варто вже показати, що декларовані цінності НАТО і реальні цінності НАТО не відрізняються", - зазначив Зеленський.

На думку українського президента, "варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити тільки запрошенням для України приєднатися. Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".

"Коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує, сам має зруйнуватися. Терор має програти", - переконаний глава Української держави.

"Бухарестська дев'ятка" - об'єднання дев'яти країн Центральної та Східної Європи, створене для поглиблення військового співробітництва між країнами східного флангу НАТО.

До складу об'єднання входять Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія.

У столиці Румунії 10 червня відбудеться саміт лідерів країн Бухарестської дев'ятки. Саміт прийматимуть президент Румунії Клаус Йоганніс і його польський колега Анджей Дуда.

 

 

Теги: #нато #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 06.06.2023
Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану

Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану

15:25 06.06.2023
Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ винна в жорстокому екоциді, світ має відреагувати

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ винна в жорстокому екоциді, світ має відреагувати

11:50 06.06.2023
Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

09:19 06.06.2023
Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

08:16 06.06.2023
Столтенберг упевнений у переході в майбутньому техніки НАТО на "екологічні" двигуни

Столтенберг упевнений у переході в майбутньому техніки НАТО на "екологічні" двигуни

07:55 06.06.2023
Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

04:28 06.06.2023
Столтенберг упевнений у переході в майбутньому техніки НАТО на "екологічні" двигуни

Столтенберг упевнений у переході в майбутньому техніки НАТО на "екологічні" двигуни

22:19 05.06.2023
Саміт НАТО має бути змістовним - Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії

Саміт НАТО має бути змістовним - Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії

22:17 05.06.2023
Зеленський провів у Києві нараду щодо трансформації країни

Зеленський провів у Києві нараду щодо трансформації країни

21:57 05.06.2023
Зеленський подякував військовим за успіхи на бахмутському напрямку

Зеленський подякував військовим за успіхи на бахмутському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Європарламенту назвала підрив дамби Каховської ГЕС актом проти людства

Заява Борреля і Ленарчича: Підрив Каховської ГЕС - це порушення міжнародного гуманітарного права, Україна може просити ЄС про допомогу

МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

Пекін прагне краще зрозуміти позицію сторін і донести китайську позицію щодо просування мирних переговорів - спецпредставник КНР

Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

ОСТАННЄ

Президент Європарламенту назвала підрив дамби Каховської ГЕС актом проти людства

Шольц назвав підрив Каховської ГЕС "новим виміром" війни

Польща зробить усе можливе, щоб РФ понесла міжнародну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС, а винні були покарані - заява МЗС

Заява Борреля і Ленарчича: Підрив Каховської ГЕС - це порушення міжнародного гуманітарного права, Україна може просити ЄС про допомогу

МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

Постпреди країн ЄС укотре зберуться узгоджувати 11-й пакет антиросійських санкцій

Зеленський обговорив із держсекретарем із закордонних справ Великої Британії майбутній саміт НАТО і конференцію з відновлення України

Нардепи пропонують ВР оновити КПК у частині розслідування та судового розгляду щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

Переобраний на третій термін президент Туреччини Ердоган склав присягу перед парламентарями

Російська держава "втомилася назавжди" - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА