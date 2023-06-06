Політика

12:47 06.06.2023

МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

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МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на пост ООН у твіттері про день російської мови після здійснення російськими окупантами підриву дамби Каховської ГЕС.

"Який день в ООН, щоб відзначити російську мову! ООН пише твіти про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу за останні десятиліття катастрофу в Європі, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?" - написав Ніколенко у твіттері.

Раніше у твіттері ООН з'явився пост про те, що 6 червня в ООН відзначається день російської мови.

"Вівторок - День російської мови. Слідкуйте за United Nations RU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #оон #мзс #каховська_гес

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