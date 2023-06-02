Політика

12:35 02.06.2023

Голови профільних комітетів 19 країн НАТО та України підписали спільну заяву про підтримку членства України в альянсі - віцеспікер Кондратюк

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Голови профільних комітетів 19 країн НАТО та України підписали спільну заяву про підтримку членства України в альянсі - віцеспікер Кондратюк

Голови парламентських комітетів у закордонних справах 19 країн НАТО та України підписали спільну заяву про підтримку членства України в альянсі, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Голови комітетів закликали глав держав та урядів країн альянсу надати на саміті у Вільнюсі чіткий шлях приєднання України до НАТО, а також зрозумілі та сильні гарантії безпеки для України", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

У заяві наголошується, що приєднання України до НАТО буде набагато ефективнішим і менш витратним, ніж поточна безпекова допомога. Підписанти звернення також висловили впевненість, що членство України в НАТО стане значним внеском у безпеку Північноатлантичного союзу.

Вони закликали до поглиблення інтеграції України в структури та процеси НАТО на шляху до членства.

"Щиро дякуємо нашим колегам за потужну та постійну парламентську підтримку євроатлантичної інтеграції України", - додала Кондратюк.

 

Теги: #нато #кондратюк

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