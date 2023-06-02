Зеленський привітав Мелоні з Днем Республіки: Україна бореться за спільні з Італією цінності демократії та свободи

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні та італійський народ із Днем Республіки.

"Цінуємо солідарність і всебічну допомогу Італії у відстоюванні Україною суверенітету та незалежності. Україна сьогодні віддано бореться за спільні з італійським народом європейські цінності демократії та свободи. Разом неодмінно досягнемо нашої спільної мети - справедливого й сталого миру у Європі та світі!" - ідеться в привітанні, розміщеному в твіттері Зеленського в п'ятницю.