Політика

10:20 02.06.2023

Зеленський привітав Мелоні з Днем Республіки: Україна бореться за спільні з Італією цінності демократії та свободи

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Зеленський привітав Мелоні з Днем Республіки: Україна бореться за спільні з Італією цінності демократії та свободи

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні та італійський народ із Днем Республіки.

"Цінуємо солідарність і всебічну допомогу Італії у відстоюванні Україною суверенітету та незалежності. Україна сьогодні віддано бореться за спільні з італійським народом європейські цінності демократії та свободи. Разом неодмінно досягнемо нашої спільної мети - справедливого й сталого миру у Європі та світі!" - ідеться в привітанні, розміщеному в твіттері Зеленського в п'ятницю.

 

Теги: #італія #зеленський #мелоні

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