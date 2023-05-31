Політика

17:32 31.05.2023

Путін "розбудив" НАТО найсильнішим "електрошоком" - Макрон

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Путін "розбудив" НАТО найсильнішим "електрошоком" - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент Росії Володимир Путін "розбудив" НАТО найсильнішим "електрошоком", вторгнувшись в Україну.

Як повідомляє французьке видання le monde, виступаючи в середу в Братиславі на форумі Globsec, Макрон нагадав, що у 2019 році різко висловився на адресу НАТО, сказавши, що Альянс перебуває у стані "смерті мозку".

"Сьогодні нам потрібно всіма силами допомогти Україні вести ефективний контрнаступ", - заявив президент Франції.

Він додав, що це важливо, оскільки "на карту в найближчі місяці поставлено саму можливість обраного і, отже, міцного миру".

Макрон також наголосив, що "географія не зміниться, Росія залишиться Росією з тими самими кордонами".

"І ми маємо побудувати простір, який дасть нам змогу наймирнішим чином, без жодної наївності, співіснувати з Росією завтрашнього дня", - заявив він.

 

Теги: #нато #макрон

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