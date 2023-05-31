Політика

12:31 31.05.2023

Парламент Латвії не зміг обрати президента країни, буде другий тур голосування

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Парламент Латвії не зміг обрати президента країни, буде другий тур голосування

У першому турі голосування в сеймі Латвії жоден із кандидатів у президенти країни не набрав необхідної для обрання кількості голосів, повідомляє в середу латвійське інформаційне агентство LETA.

За даними агентства, найбільше голосів у першому турі набрав кандидат "Нової Єдності" - міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс - 42 голоси.

За кандидата "Об'єднаного списку" Улдіса Піленса проголосували 25 депутатів, за кандидата "Прогресивних" Еліну Пінто - 10.

Найближчим часом у сеймі буде оголошено другий тур голосування, в якому братимуть участь усі три кандидати. Якщо і в другому турі нікого не оберуть, відбудеться третій тур, у якому не братиме участі кандидат, який набрав найменше голосів.

Для обрання президента Латвії в парламенті необхідно набрати щонайменше 51 голос.

Чинний президент Латвії Егілс Левітс ухвалив рішення не балотуватися на другий термін. Він закликав Піленса відмовитися від участі у виборах. На думку президента, це дасть змогу нинішній коаліції узгодити єдиного кандидата на посаду президента в інтересах держави.

Теги: #вибори #латвія #президентські

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