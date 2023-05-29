Президент Польщі обіцяє підписати закон про боротьбу проти російського впливу

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у понеділок, що має намір підписати закон про боротьбу проти російського впливу, і закликав розробити аналогічне законодавство на рівні ЄС, передає агентство Associated Press.

Дуда назвав цей законопроект "формою захисту інтересів Польщі". За словами президента, він вирішив схвалити його, оскільки в ЄС і США також тривають дискусії про можливий вплив Росії на внутрішню політику країн.

"Громадськість має сформувати власну думку про те, як її представники дбають про інтереси країни. З цієї причини я вирішив затвердити законопроєкт", - наводить агентство слова Дуди.

На його думку, і в інших європейських країнах, а також на рівні ЄС, необхідно сформувати механізми, аналогічні тому, який передбачає новий польський закон. Дуда додав, що заявить про це на наступному засіданні Європейської ради.

Польські депутати минулого тижня схвалили законопроєкт, що передбачає створення держкомісії з розслідування випадків російського впливу в країні.

Як зазначає Associated Press, закон набуде чинності протягом тижня після офіційної публікації з підписом президента.

Законопроєкт передбачає створення комісії з повноваженнями прокуратури і суду - комісія зможе накладати покарання на чиновників, зокрема відсторонення на 10 років від політичних посад.