Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити вчинення Росією подальших злочинів, вважає президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція), старший співробітник Центру аналізу європейської політики (СЕРА) Ніколя Тензер.

"У липні відбудеться Вільнюський саміт, ми не знаємо, чи отримає Україна ПДЧ або запрошення приєднатися до НАТО... Але що ми можемо зробити просто зараз, це відправити війська НАТО в Україну. І мати війська НАТО на українській землі, принаймні на нещодавно деокупованих територіях. Це зупинило б вчинення подальших злочинів", - сказав Тензер у п'ятницю на щорічному 15-му Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Експерт зазначив, що світ дозволив російському президенту Володимиру Путіну вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид у різних частинах світу.

"Пам'ятаєте, 1999 року, коли Путін був ще прем'єр-міністром, почали підривати будинки в Росії, щоб виправдати Другу чеченську війну? Пам'ятаєте Грузію? Путін вчиняв набагато більше воєнних злочинів проти людяності, ніж "Аль-Каїда" та ІД разом узяті", - наголосив експерт.

На думку Тензера, Захід не зробив висновків після подій 2015 року в Сирії. Він вважає, що якби такі висновки було зроблено, то "24 лютого 2022 року (початок повномасштабної збройної агресії РФ проти України - ІФ-У) не було б".

Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу / Fighting for NATO" відбувається в українській столиці 25-26 травня.