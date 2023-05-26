Політика

10:26 26.05.2023

Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

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Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц не вважає прийнятним можливе заморожування війни в Україні.

"Росії потрібно зрозуміти, що не може йтися про укладення якогось холодного миру - наприклад, перетворивши наявну лінію фронту на новий "кордон" між Росією та Україною", - сказав він в інтерв'ю виданню Koelner Stadt-Anzeiger.

Шольц пояснив, що "справедливий мир" обов'язковий лише при виведенні російських військ із України. Однак на запитання про те, чи мають вони залишити і Крим, Шольц відповів: "Це не нам формулювати замість України, яких домовленостей вона хоче досягти".

Крім того, Шольц заявив, що планує знову поговорити телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним. "З моменту нашого минулого контакту телефоном уже минув певний час. Але я маю намір знову поговорити з Путіним свого часу", - сказав він.

 

Теги: #війна #шольц

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