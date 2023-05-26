Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

Допомога Заходу зміцнила Україну і матиме велике значення для контрнаступу, внаслідок якого територію України буде звільнено від російських військ, але ключову роль у перемозі відіграє любов українців до своєї країни, заявив прем'єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні. Ебботт.

"24 години в літаку, 6 годин в авто та 12 годин у поїзді я діставався сюди. Але я радий, що це сталося. Адже тут я можу вітати українських військових, які борються за демократію", - сказав він під час почесної промови на 15-й. м щорічному Київському безпековому форумі, заснованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Екс-прем'єр Австралії наголосив, що твердо відстоює підтримку України на міжнародному рівні у протистоянні російській агресії ще з липня 2014 року, коли Росія над Донбасом збила цивільний літак Малазійських авіаліній, пасажирами якого були зокрема громадяни Австралії.

"І я сказав тоді парламенту, що залякування невеликої держави більшим для задоволення власних інтересів не повинно мати місце в сучасному світі. І я завжди прагнув, щоб була справедливість у покаранні за цей злочин", – наголосив він.

Ебботт зазначив, що "американська зброя та західна допомога дійсно багато зробили для України і матимуть велике значення для контрнаступу, в результаті якого російські війська покинуть територію України".

"Але не зброя зробить це, а за великим рахунком ключову роль відіграє любов українців до своєї країни", - переконаний він.

Екс-прем'єр висловив упевненість, що чинний уряд Австралії надасть усю необхідну підтримку українському народу у протистоянні агресору.

"Погані люди роблять погані речі і творять зло, коли вони думають, що залишаться безкарними. Саме тому Путін напав на Україну вдруге 24 лютого минулого року, тому що він вважав, що йому це зійде з рук і він здобуде легку перемогу", – сказав Ебботт.

Екс-прем'єр наголосив, що якби до 24 лютого Путін та його оточення знали, що Україну захистять "не тільки свій український народ, а й ширша світова спільнота, то він ніколи б не наважився на це!".

"І світ може бути досягнутий лише, якщо НАТО буде забезпечувати безпеку", – сказав він.

Ебботт наголосив, що всі цивілізовані країни демонструють солідарність з українським народом та висловили впевненість у перемозі України.

25-26 травня відбувається 15-й щорічний Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу".