Політика

13:37 25.05.2023

Кулеба: У Москві уважно стежать за моїм турне в Африці, Лавров готує свої візити

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Кулеба: У Москві уважно стежать за моїм турне в Африці, Лавров готує свої візити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що в РФ дуже уважно стежать за його поїздками країнами Африки, і глава МЗС РФ Сергій Лавров відразу ж намагається спілкуватися з тими людьми, з якими говорив український міністр.

"Усе, звісно, непросто. Все дуже складно. Тому що 30 років Росія тут дуже потужно працювала, сіяла свою пропаганду. Переконувала і переконує, що вона є рятівником і єдиним захисником Африки на світовій арені. Я знаю, що в Москві дуже уважно стежать за моїм турне. І там, де я з'являюся, потім з'являється російський посол і починає розповідати, як погано, що вони приймали українського міністра", - сказав Кулеба у відеозверненні в інстаграмі.

За словами глави МЗС України, Лавров "за його слідами" одразу намагається говорити з тими людьми, з якими говорив український міністр, і готує свої візити в Африку.

Кулеба назвав Африку наразі "простором дипломатичного поєдинку".

"На жаль. Хотілося б, щоб росіяни визнали свою поразку і припинили свої безглузді спроби, які ні до чого не приведуть. Однак боротьба триває. І треба боротися за кожен куточок світу, оскільки інтерес України є в кожному куточку світу. Я в цьому глибоко переконаний, потрібно лише знайти цей інтерес і використати на користь нашої країни та перемоги", - зазначив він.

Кулеба повідомив, що наступна країна Африки, яку він має намір відвідати, - Руанда.

Як повідомлялося, 22 травня очільник українського зовнішньополітичного відомства повідомив про початок другого турне країнами Африки і про плани відвідати держави в усіх частинах континенту - "від півночі до півдня". Зокрема, Кулеба вже здійснив візит до Марокко та Ефіопії.

 

Теги: #африка #кулеба

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