Політика

19:21 24.05.2023

Столтенберг не очікує від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних рішень щодо гарантій безпеки Україні

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Столтенберг не очікує від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних рішень щодо гарантій безпеки Україні

На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України, але поки що ухвалення конкретних рішень щодо них не очікується, заявив журналістам генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Я не очікую жодних остаточних рішень на саміті у Вільнюсі", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію про те, що Україні запропонують гарантії безпеки за "ізраїльською моделлю".

За словами генсека, союзники з Альянсу під час зустрічі у Вільнюсі обговорять допомогу Україні, зміцнення її можливостей у сфері оборони і стримування, перехід і сумісність зі стандартами НАТО.

Саміт НАТО заплановано на 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Раніше ЗМІ повідомили, що США планують запропонувати Україні замість членства в НАТО гарантії безпеки за "ізраїльською моделлю". У рамках цієї концепції Києву поставлятимуть передові військові технології та озброєння. Модель передбачає, що гарантом цих домовленостей будуть США.

Теги: #нато #україна #саміт #очікування

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