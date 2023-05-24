Стефанчук і Моравецький обговорили допомогу Україні у протидії агресії РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили підтримку України у протидії російській агресії.

"Зустрівся з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Польща - одна з основних країн серед ЄС у питанні допомоги Україні. Під час зустрічі говорив передусім про посилення безпекової підтримки та пришвидшення постачання важкого озброєння. Привітав готовність Польщі навчати українських пілотів. Сподіваюся, цей процес скоро розпочнеться", - написав Стефанчук у фейсбуці в середу.

Спікер повідомив, що заявив про необхідність продовження санкцій проти Росії.

"Важливо вирішити питання обходження РФ санкцій, запровадити повне ембарго на енергоносії та запровадити санкції проти "Росатома", - зазначив Стефанчук.

За словами голови Верховної Ради, він закликав польського прем'єра підтримати Формулу миру президента України Володимира Зеленського.

"Обговорили також євроатлантичне майбутнє України", - розповів спікер українського парламенту.

Як повідомлялося, Стефанчук 24-25 травня перебуває з офіційним візитом у Польщі.