Події

00:11 21.09.2023

Польща зосереджена на озброєнні власної армії - Моравецький

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Польща зосереджена на озброєнні власної армії - Моравецький

Польща зараз не передає озброєння Україні, оскільки займається посиленням власних збройних сил, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі телеканалу Polsat.

Глава польського уряду наголосив, що зараз "ми озброюємося самі, найсучаснішим озброєнням". Він повідомив, що країна зробила низку замовлень у оборонних підприємств, зокрема, на виробництво гаубиць Krab і бронемашин Rosomak.

Також Моравецький зазначив, що Польща не має наміру втручатися у функціонування логістичного центру під Жешувом, через який спрямовується військова підтримка Україні.

Теги: #україна #польща #зброя #моравецький

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