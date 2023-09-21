Польща зосереджена на озброєнні власної армії - Моравецький

Польща зараз не передає озброєння Україні, оскільки займається посиленням власних збройних сил, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі телеканалу Polsat.

Глава польського уряду наголосив, що зараз "ми озброюємося самі, найсучаснішим озброєнням". Він повідомив, що країна зробила низку замовлень у оборонних підприємств, зокрема, на виробництво гаубиць Krab і бронемашин Rosomak.

Також Моравецький зазначив, що Польща не має наміру втручатися у функціонування логістичного центру під Жешувом, через який спрямовується військова підтримка Україні.