Польща вирішила не відновлювати імпорт українського зерна - прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордони для імпорту українського зерна.

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", - ідеться в заяві прем'єра в соціальній мережі "Твіттер" у вівторок.

У відео до твіту Моравецький наголосив, що зараз Євросоюз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасове ембарго на імпорт українського продовольства, запроваджене навесні. "Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони мають на це зважати, бо тільки полякам вирішувати, який вигляд матимуть справи в нашому власному домі", - сказав він.

Як повідомлялося, у середині квітня 2023 року Польща, а за нею - Угорщина, Словаччина та Болгарія під тиском місцевих виробників призупинили імпорт зерна та інших харчових продуктів з України.

Країни погодилися скасувати односторонні обмеження тільки після тривалих перемовин із Євросоюзом, у результаті яких Єврокомісія погодилася виділити 100 млн євро на компенсації фермерам країн-сусідів України. Після цього на рівні Євросоюзу було затверджено ембарго на імпорт кількох зернових та олійних культур з України п'ятьма країнами Східної Європи: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Румунією. Обмеження діють до середини вересня.

15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутися чергові парламентські вибори для обрання всього складу сейму та сенату.