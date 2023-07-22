Події

00:32 22.07.2023

Польща викличе посла РФ у МЗС після заяви Путіна про "польські землі"

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Польща викличе посла РФ у МЗС після заяви Путіна про "польські землі"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе посла Росії в МЗС після слів російського президента Володимира Путіна, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликана в МЗС", - написав він у мікроблозі Твіттер.

У п'ятницю Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності". 

Теги: #рф #посол #україна #польща #моравецький

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