Польща викличе посла РФ у МЗС після заяви Путіна про "польські землі"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе посла Росії в МЗС після слів російського президента Володимира Путіна, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликана в МЗС", - написав він у мікроблозі Твіттер.

У п'ятницю Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".