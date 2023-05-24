Важливо розблокувати транзит через Польщу для експорту українського зерна - маршалок сенату РП

Маршалок сенату Республіки Польща Томаш Гродзький заявив про необхідність розблокувати транзит для експорту українського зерна.

"Не Україна винна, що транзит через Польщу був зірваний. Наше завдання - розблокувати транзит, щоб експортувати українське зерно, відкрити шлях для нових конвоїв, щоб світ не страждав на голод, чого Путін хотів би, щоб викликати антиукраїнські настрої в країнах, які купують зерно в України", - сказав він на спільному брифінгу з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у Польщі в середу.

Гродзький наголосив, що незважаючи на війну і надзвичайно важкі умови, Україна виконує своє завдання - "годувати світ, який потребує українського зерна, інших продуктів, і незважаючи на війну, цей урожай їде, зерно експортується в регіони, які його потребують (Північна Африка, Аравійський півострів)".