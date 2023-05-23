Політика

16:38 23.05.2023

Франція готова до ролі гаранта безпеки України на випадок майбутніх загроз для неї

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Франція готова до ролі гаранта безпеки України на випадок майбутніх загроз для неї

Франція обговорює з партнерами можливі угоди про гарантії безпеки для України в перспективі майбутніх загроз для країни, заявив у вівторок на брифінгу представник французького МЗС.

"Франція готова узгодити з Україною угоди, спрямовані на надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливим майбутнім агресіям", - повідомили у французькому зовнішньополітичному відомстві.

За даними МЗС, "Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати, як найкраще підтримувати Україну в довгостроковій перспективі та в усіх сферах".

The Wall Street Journal писала, що попри те, що НАТО не розглядає наразі питання про прийом України до своїх лав, провідні держави альянсу обговорюють можливі гарантії безпеки для Києва, які передбачають посилення обороноздатності країни і зміцнення її суверенітету.

Гарантами української безпеки могли б бути США, Велика Британія, Німеччина і Франція, повідомляло видання.

Теги: #франція #гарантії_безпеки

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