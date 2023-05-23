Політика

15:15 23.05.2023

МЗС України у відповідь на заяви Орбана: Українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій

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МЗС України у відповідь на заяви Орбана: Українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито нездатність українців перемогти російську агресію, заявив, що українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України. Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Речник МЗС наголосив, що українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.

"Це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, а й гарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії", - заявив він.

 

Теги: #мзс #орбан

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