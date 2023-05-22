Політика

19:19 22.05.2023

Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

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Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

 

Київ. 22 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Україні варто прискорювати процес реформ, переходити на європейські стандарти, щоб не втратити унікального шансу приєднання до Євросоюзу, заявив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Настав час прискорити реформи, переходити на європейські стандарти, готувати суспільство до вступу", - заявив він на пресконференції.

За словами Борреля, рух України в бік ЄС - "це унікальний шанс, і ним потрібно скористатися".

Теги: #україна #єс #реформи #боррель

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