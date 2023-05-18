Китай готовий сприяти світовій спільноті у формуванні спільної позиції щодо врегулювання ситуації навколо України - МЗС КНР

Не існує унікального засобу для врегулювання ситуації навколо України, повідомило МЗС КНР після візиту до Києва спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея.

"Панацеї від кризи не існує. Усі сторони мають почати з самих себе, накопичити взаємну довіру і створити умови для припинення бойових дій і початку мирних переговорів", - ідеться в повідомленні.

Лі Хуей на зустрічах у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та керівниками відповідних відомств "виклав позицію і пропозицію Китаю щодо політичного врегулювання української кризи", наголошується в релізі.

У ньому зазначається, що "Китай готовий сприяти міжнародній спільноті у формуванні спільної позиції щодо врегулювання української кризи".

Пекін готовий і до самостійних кроків для якнайшвидшого врегулювання ситуації та відновлення миру, наголошує китайське зовнішньополітичне відомство.