МЗС України виступило з критикою рішення Грузії про відновлення авіасполучення з РФ

Міністерство закордонних справ України виступило з критикою рішення Грузії про відновлення авіасполучення з Росією, ухваленого в той час, коли світ ізолює РФ, щоб змусити її припинити війну.

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії і відправляє в Москву свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль напевно зрадіє такому результату", - написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.

Як повідомлялося, Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на здійснення щоденних польотів до Росії авіакомпанії Georgian Airways. Польоти розпочнуться з 20 травня, а 19 травня польоти за маршрутом Москва - Тбілісі - Москва розпочинає російська авіакомпанія "Азимут".