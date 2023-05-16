Політика

17:46 16.05.2023

МЗС України виступило з критикою рішення Грузії про відновлення авіасполучення з РФ

1 хв читати
МЗС України виступило з критикою рішення Грузії про відновлення авіасполучення з РФ

Міністерство закордонних справ України виступило з критикою рішення Грузії про відновлення авіасполучення з Росією, ухваленого в той час, коли світ ізолює РФ, щоб змусити її припинити війну.

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії і відправляє в Москву свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль напевно зрадіє такому результату", - написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.

Як повідомлялося, Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на здійснення щоденних польотів до Росії авіакомпанії Georgian Airways. Польоти розпочнуться з 20 травня, а 19 травня польоти за маршрутом Москва - Тбілісі - Москва розпочинає російська авіакомпанія "Азимут".

 

Теги: #мзс #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 16.05.2023
Єрмак щодо продовження співпраці Грузії з РФ: Історія завжди пам'ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноциду, нацизму і його авторів

Єрмак щодо продовження співпраці Грузії з РФ: Історія завжди пам'ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноциду, нацизму і його авторів

06:45 15.05.2023
Заступник очільника МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

Заступник очільника МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

20:44 13.05.2023
Кулеба за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС: Із усіх питань рухаємося до конкретних рішень

Кулеба за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС: Із усіх питань рухаємося до конкретних рішень

20:29 13.05.2023
Очільники МЗС України та Союзу Коморських островів провели першу в історії зустріч

Очільники МЗС України та Союзу Коморських островів провели першу в історії зустріч

19:42 12.05.2023
Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

20:53 11.05.2023
Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

17:00 11.05.2023
Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

16:25 11.05.2023
У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

19:55 10.05.2023
Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

15:53 10.05.2023
Президент Грузії пропонує запровадити візи для російських громадян

Президент Грузії пропонує запровадити візи для російських громадян

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Є більше готовності партнерів слідувати українській Формулі миру - Зеленський

Фон дер Ляєн: Дорожня карта для України як країни-кандидата в члени ЄС відома - спочатку оцінка Комісії, потім до кінця року рішення Ради

У рішеннях про заборону імпорту українського зерна є політика - Зеленський

Після України Путін нападе на країни НАТО - Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ

У Швейцарії внесено поправки до законодавства, що дасть змогу постачати зброю в Україну - ЗМІ

ОСТАННЄ

Ізраїль продовжуватиме надавати допомогу Україні - зустріч головного рабина України та Києва з послом

Україна та РФ погодилися прийняти групу африканських лідерів для обговорення потенційного "мирного плану" - президент ПАР

Корнієнко: Розраховуємо на підтримку Швеції початку переговорів про вступ України до Євросоюзу під час її головування в Раді ЄС

Чернігів та Аахен підписали угоду про партнерство солідарності: на церемонії відзначили мужність чернігівців

Є більше готовності партнерів слідувати українській Формулі миру - Зеленський

Порошенко про європейське турне Зеленського: Робимо максимум, щоб забезпечити успішний наступ ЗСУ

Ердоган і Киличдароглу візьмуть участь у другому турі президентських виборів у Туреччині 28 травня

Ердоган переміг у 51 із 81 провінції Туреччини, але курортні області, Стамбул і Анкара підтримали Киличдароглу - ЗМІ

Фон дер Ляєн: Дорожня карта для України як країни-кандидата в члени ЄС відома - спочатку оцінка Комісії, потім до кінця року рішення Ради

У Туреччині, найімовірніше, буде другий тур президентських виборів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА