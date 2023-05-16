Політика

15:29 16.05.2023

Україна та РФ погодилися прийняти групу африканських лідерів для обговорення потенційного "мирного плану" - президент ПАР

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Україна та РФ погодилися прийняти групу африканських лідерів для обговорення потенційного "мирного плану" - президент ПАР

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив у вівторок, що і президент України Володимир Зеленський, і президент РФ Володимир Путін погодилися прийняти групу африканських лідерів для обговорення потенційного "мирного плану".

"Мої бесіди з двома лідерами засвідчили, що вони обидва готові прийняти африканських лідерів і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту", - заявив Рамафоса на пресконференції з прем'єр-міністром Сінгапуру, повідомляє Reuters.

"Вдасться це чи ні, залежатиме від обговорень, які будуть проведені", - сказав він.

За словами лідера ПАР, генерального секретаря ООН, США і Велику Британію було поінформовано про цю ініціативу. Вашингтон і Лондон, зокрема, висловили свою "обережну" підтримку.

Раніше в ПАР заявили, що "хочуть залишатися неупередженими" і віддають перевагу діалогу, щоб покласти край війні в Україні.

 

Теги: #пар #мирний_план

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