Інтерфакс-Україна
Події
10:48 03.12.2025

Рютте сподівається на позитивний результат переговорного процесу щодо мирного плану для України

2 хв читати
Рютте сподівається на позитивний результат переговорного процесу щодо мирного плану для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається, що переговорний процес щодо мирного плану для України призведе до результатів, але якщо ні, то зробити все можливе, щоб Україна могла продовжувати протистояння російській агресії.

"Мирні переговори тривають, це добре, але водночас ми повинні переконатися, що поки вони тривають, і ми не впевнені, коли вони закінчаться, Україна має найсильнішу можливу позицію для продовження боротьби, для протистояння росіянам, але також і найсильнішу можливу позицію, коли мирні переговори дійсно досягнуть точки, коли вони сядуть за стіл переговорів", - сказав Рютте у середу в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Він не став коментувати останні заяви Володимира Путіна щодо війни з Європою. "Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми бачили його у військовому одязі, одягненого як солдат на фронті, але не на передовій, він був досить далеко від фронту позавчора, тому я не збираюся реагувати на все", - сказав Рютте.

Коментуючи на прохання журналістів вчорашні переговори в Москві між Путіним та американськими представниками, генсек знову зауважив, що він "дуже радий, що президент США вирвав із глухого кута переговорів з Путіним, розпочав увесь цей мирний процес". "Тільки США, під керівництвом президента Трампа, змогли це зробити, але я не хочу коментувати кожен крок, тому минула ніч, звичайно, була важливою, будуть ще кроки, але ви не почуєте, як я коментуватиму кожен проміжний крок", - додав Рютте.

Генсек констатував, що "процес триває". "Ми мали успішні зустрічі в Женеві та Маямі між американською та українською командами, вчора ввечері відбулася зустріч у Москві, знову ж таки, я не збираюся коментувати кожен крок на цьому шляху. Важливо, щоб мирний процес тривав. Сподіваюся, він призведе до результатів, і якщо він займе занадто багато часу або не призведе до результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян – це зробити дві речі: по-перше, переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї в Україну продовжуватиметься, саме це відбувається сьогодні завдяки США, завдяки європейцям.., і по-друге, переконатися, що економічні санкції є дієвими, що вони ефективні", - вважає він.

Журналісти знову запитали його про останній корупційний скандал в Україні, на що Рютте сказав: "Я вже коментував це раніше. Звичайно, коли має місце корупція, важливо, щоб українці з цим боролися, і вони з цим борються, я думаю, що український президент вживає всіх необхідних заходів для викорінення корупції".

Теги: #рютте #переговори #мирний_план

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 03.12.2025
Рютте сподівається, що фінансування PURL буде становити $1 млрд на місяць

Рютте сподівається, що фінансування PURL буде становити $1 млрд на місяць

01:10 03.12.2025
Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

00:12 03.12.2025
Спецпредставник Путіна назвав його п'ятигодинну розмову з спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером продуктивною

Спецпредставник Путіна назвав його п'ятигодинну розмову з спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером продуктивною

21:53 02.12.2025
Росія у переговорах про припинення війни не погодиться на компроміс щодо трьох питань

Росія у переговорах про припинення війни не погодиться на компроміс щодо трьох питань

16:47 02.12.2025
Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

16:32 02.12.2025
Рютте: В рамках зустрічі глав МЗС НАТО пройде засідання Ради Україна-НАТО

Рютте: В рамках зустрічі глав МЗС НАТО пройде засідання Ради Україна-НАТО

16:12 02.12.2025
Рютте поклав відповідальність на РФ за погіршення безпекової ситуації у Чорному морі

Рютте поклав відповідальність на РФ за погіршення безпекової ситуації у Чорному морі

18:43 01.12.2025
Мирний план може бути фінально узгоджений лише за участю України та європейців - Макрон

Мирний план може бути фінально узгоджений лише за участю України та європейців - Макрон

18:39 01.12.2025
Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

18:00 01.12.2025
Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, очікуються переговори із США

Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, очікуються переговори із США

ВАЖЛИВЕ

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

ОСТАННЄ

Нафтопровід "Дружба" знов підірвали в РФ - джерела

Найближчими днями в Україні збережеться температура вище нуля, місцями невеликий дощ

Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголоcили про спільний пакет підтримки України на NOK5 млрд у рамках PURL

Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні - Ердоган в розмові з Макроном

Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника та 273 окупанти

"Суспільне" оголосило перелік 9-ти фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Ворожі обстріли забрали життя двох жителів Донецької області, зруйновані 19 цивільних об’єктів – МВС

Удари РФ по енергетиці додатково знеструмили понад 20 тис. споживачів в чотирьох областях – Міненерго

Німеччина купує зброю на $200 млн для України через механізм PURL – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА