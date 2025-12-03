Рютте сподівається на позитивний результат переговорного процесу щодо мирного плану для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається, що переговорний процес щодо мирного плану для України призведе до результатів, але якщо ні, то зробити все можливе, щоб Україна могла продовжувати протистояння російській агресії.

"Мирні переговори тривають, це добре, але водночас ми повинні переконатися, що поки вони тривають, і ми не впевнені, коли вони закінчаться, Україна має найсильнішу можливу позицію для продовження боротьби, для протистояння росіянам, але також і найсильнішу можливу позицію, коли мирні переговори дійсно досягнуть точки, коли вони сядуть за стіл переговорів", - сказав Рютте у середу в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Він не став коментувати останні заяви Володимира Путіна щодо війни з Європою. "Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми бачили його у військовому одязі, одягненого як солдат на фронті, але не на передовій, він був досить далеко від фронту позавчора, тому я не збираюся реагувати на все", - сказав Рютте.

Коментуючи на прохання журналістів вчорашні переговори в Москві між Путіним та американськими представниками, генсек знову зауважив, що він "дуже радий, що президент США вирвав із глухого кута переговорів з Путіним, розпочав увесь цей мирний процес". "Тільки США, під керівництвом президента Трампа, змогли це зробити, але я не хочу коментувати кожен крок, тому минула ніч, звичайно, була важливою, будуть ще кроки, але ви не почуєте, як я коментуватиму кожен проміжний крок", - додав Рютте.

Генсек констатував, що "процес триває". "Ми мали успішні зустрічі в Женеві та Маямі між американською та українською командами, вчора ввечері відбулася зустріч у Москві, знову ж таки, я не збираюся коментувати кожен крок на цьому шляху. Важливо, щоб мирний процес тривав. Сподіваюся, він призведе до результатів, і якщо він займе занадто багато часу або не призведе до результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян – це зробити дві речі: по-перше, переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї в Україну продовжуватиметься, саме це відбувається сьогодні завдяки США, завдяки європейцям.., і по-друге, переконатися, що економічні санкції є дієвими, що вони ефективні", - вважає він.

Журналісти знову запитали його про останній корупційний скандал в Україні, на що Рютте сказав: "Я вже коментував це раніше. Звичайно, коли має місце корупція, важливо, щоб українці з цим боролися, і вони з цим борються, я думаю, що український президент вживає всіх необхідних заходів для викорінення корупції".