Політика

08:49 14.05.2023

Італія рішуче підтримує Україну в прагненні до членства в Євросоюзі - спільна декларація країн

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Італія рішуче підтримує Україну в прагненні до членства в Євросоюзі - спільна декларація країн

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступили на зустрічі в Римі 13 травня зі спільною заявою, повідомила пресслужба глави держави.

"Майбутнє України та її народу – у європейській родині. Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Італійська Республіка рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ у 2023 році, з нетерпінням чекаючи на позитивний звіт Європейської комісії.", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у рамках НАТО Італія продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України, сприяючи значному розширенню комплексного пакета допомоги НАТО Україні. Також Італія продовжує надавати рішучу підтримку зміцненню здатності України захищатися.

"Україна має право самостійно обирати механізми безпеки. Італія повністю підтримує Комісію Україна-НАТО як платформу для подальшого посилення і розширення поточного співробітництва, щоб допомогти Україні пройти шлях у євроатлантичну сім'ю відповідно до Бухарестської декларації. На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі ми з нетерпінням чекаємо на розв'язання всіх цих питань", - наголосили у пресслужбі президента.

Також повідомляється, що Україна та Італія:

- продовжать спільну роботу над підготовкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, завданих російською агресією;

- згодні з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій;

- підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до притягнення до відповідальності, і взяли до відома ордери суду на арешт. Зазначається, що Італія погодилася надати додаткову підтримку Міжнародному кримінальному суду щодо посилення його можливостей у контексті війни Росії проти України;

- наголошують на жорсткій відданості притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах під час агресії РФ.

Також Італія надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою, надання якої триватиме й надалі.

Крім того, Італія зробила значний військовий внесок в Україну, який і буде постійно враховувати найбільш нагальні та нагальні потреби України для зміцнення обороноздатності.

"Італійська Республіка залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Італійська Республіка високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил і визнає їхній значний внесок у безпеку Європейського континенту та за його межами. Італійська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно – індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах", - наголосили в заяві.

 

 

 

Теги: #італія #єс #декларація

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