Після України Путін нападе на країни НАТО - Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ

Якщо Україна впаде, наступними об'єктами агресії Путіна будуть Молдова і країни Балтії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Подобається це країнам Заходу чи ні, ви - країни НАТО. А я точно знаю, що якщо Україна впаде, наступною буде Молдова", - сказав він в інтерв'ю італійським ЗМІ.

"Буде Молдова, будуть балтійські країни. Балтійські країни - країни НАТО. І коли, не дай боже, вони будуть захоплені. Ми їх поважаємо і любимо, але якщо Путін прийде в країни НАТО, то вам доведеться відправляти своїх дітей, батьків на війну", - сказав президент.

За його словами, "НАТО - це не лише захист, а й відповідальність. Ваше суспільство має знати - краще допомогти Україні, ніж відправляти на війну власних дітей".