Політика

17:00 11.05.2023

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

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Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Міністерство закордонних справ України розглядає рішення президента РФ Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян і відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної влади накласти санкції на Росію, запроваджені через вторгнення в Україну, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол. Розглядаємо рішення Владіміра Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на Росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що курс Тбілісі на нормалізацію відносин із Москвою відбувається на тлі російської окупації 20% грузинської території та заповнення Грузії російськими громадянами.

"Кремль отримує поступки без понесення відповідальності за те горе, яке він заподіяв грузинському народу. У 2008 році російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів", - заявили у відомстві.

Ніколенко додав, що Росія не зацікавлена в просуванні Грузії до ЄС і НАТО, її процвітанні та розвитку. Водночас "політика зближення із агресором очікувано не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неоднаразово публічно висловлювали свою позицію".

"У цьому контексті ми висловлюємо солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах. Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - закликали в МЗС України.

Раніше в РФ вийшов указ президента про зняття обмежень на польоти до Грузії, які діяли з липня 2019 року. До припинення авіасполучення з Грузії до РФ рейси виконували Georgian Airways і MyWay Airlines.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала у відповідь запровадити візи для російських громадян.

"Я пропоную скликати Раду національної безпеки і розглянути запровадження віз для російських громадян терміном на три місяці, що необхідно для нас з урахуванням внутрішніх викликів. Необхідний більший контроль держави щодо росіян, які в'їжджають до нашої країни, тому необхідно вжити якихось заходів, щоб усе це перебувало в нормальних цивілізованих межах", - сказала Зурабішвілі в середу на брифінгу.

Вона зазначила, що "Грузія не потребує якихось нібито поступок із боку Росії".

Зурабішвілі вважає, що рішення російського керівництва "суперечить інтересам Грузії".

Наразі росіяни відвідують Грузію у безвізовому режимі.

 

Теги: #рф #мзс #грузія #авіасполучення

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