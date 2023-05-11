Глава МЗС Литви Ландбергіс: Вільнюський саміт НАТО має заявити про неминучість членства України в альянсі

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс (Gabrielius Landsbergis) вважає, що одним з успіхів майбутнього саміту НАТО має стати консенсус союзників про "неминучість" членства України в організації Північноатлантичного договору.

Про це він сказав у четвер у посольстві Німеччини у Швеції в рамках виступу на конференції, що відбулася в Стокгольмі, говорячи про свої очікування від майбутнього саміту. Як відомо, столиця Литви Вільнюс прийматиме саміт НАТО 11-12 липня.

Констатувавши, що одним із питань порядку денного засідання лідерів країн-членів альянсу буде питання України, Ландсбергіс сказав: "Це буде питання не про конфлікт як такий, а про політичне просування України до НАТО".

"Генсек НАТО сказав, що українська заявка (на членство - ІФ-У) - на столі, і її потрібно обговорити, маючи на увазі, що ми повинні побудувати консенсус, а цей консенсус дуже важко побудувати, особливо з питання членства як такого… Другий параметр успіху у Вільнюсі (полягає в тому), це коли ми зможемо сказати, що Україна просувається на своєму шляху до НАТО... Я вважаю, що одна з політичних концепцій, яку ми повинні обговорити або (щодо якої) спробувати переконати (союзників) і сформувати консенсус за столом у НАТО, це неминучість українського членства в НАТО", - додав він.

Глава зовнішньополітичного відомства Литви вважає, що "коли ми говоримо, що українське місце - в трансатлантичному альянсі, ми маємо, на мою думку, визначити шлях, як і коли це відбудеться".

"Я думаю, що Вільнюс може не бути місцем, щоб надати план як такий, але може бути політичне розуміння того, що це неминуче, що створити стабільну безпекову архітектуру в Європі без України в НАТО, скоріш за все, неможливо. Все інше можна обговорювати як проміжні проєкти, проміжні домовленості та проміжні пропозиції. Але якщо ми думаємо про континент і довгострокову безпеку континенту, найімовірніше, ми повинні визнати, що це єдиний шлях уперед", - пояснив Ландсбергіс свою думку.